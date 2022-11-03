Перемены у Львов и любовь у Весов: Каким будет 2023-й год для каждого знака зодиака

Марс ушёл в ретроградное движение до весны 2023-го, причём произошло это в период коридора затмений, когда люди отрабатывают карму. Некоторым сейчас может показаться, что жизнь — сплошное страдание, но не спешите отчаиваться! Лайф узнал у астролога Веры Хубелашвили, что хорошего придёт в жизнь каждого знака зодиака в следующем году.

Гороскоп на 2023-й для Овна

Водяной Кролик поможет Овнам в реализации любых идей и поддержит все начинания этих представителей стихии Огня. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Для Овнов 2023 год обещает быть очень благоприятным. Водяной Кролик поможет в реализации любых идей и поддержит все начинания представителей огненной стихии. Самое время перестать стесняться амбиций и начать достигать того, о чём мечтается. Не нужно опасаться сложностей и бояться смотреть в глаза страхам. Каждая новая победа будет давать силы идти дальше. В наступающем году Овнам представится шанс сделать жизнь ярче, богаче и интереснее — не стоит его упускать.

Личная жизнь Овнов будет полна романтических переживаний, причём неважно, находитесь вы в отношениях или в активном поиске. Однако, поддавшись эмоциям, вы рискуете прозевать своё счастье. Будьте внимательны Вера Хубелашвили Астролог

Знак зодиака Телец: гороскоп на 2023 год

Тельцы имеют все шансы в 2023-м наладить отношения с родными и близкими и решить старые конфликты. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

2023 год принесёт рождённым под знаком зодиака Телец людям много приятных забот по обустройству дома и налаживанию быта. Возможна покупка нового жилья. Пришло время наладить отношения с родными и близкими, разрешить старые конфликты. Однако нужно помнить, что не каждого человека из прошлого стоит возвращать в свою жизнь.

Тренд на сближение проявит себя и в личной жизни. Это хороший год для того, чтобы перевести на новый уровень давно сложившиеся отношения. Многолетняя дружба рискует перерасти в полноценную романтическую связь. А вот новых знакомств будет не так много, но и здесь у Тельцов есть хорошие шансы на успех Вера Хубелашвили Астролог

Близнецы: гороскоп на 2023 год

Близнецам, которые в 2023-м хотят добиться больших успехов, придётся поактивничать. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Если Близнецы хотят добиться больших успехов в 2023 году, им придётся проявить всю свою активность. Пугаться не стоит: все усилия будут вознаграждены сторицей. Надо лишь определить, какие идеи и планы давно ждут реализации, и энергично взяться за работу с самого первого дня грядущего года.

Залог успеха не только в деловых отношениях, но и в любви — в общении. Умение вести диалог, выслушать и понять собеседника позволит Близнецам найти точки соприкосновения с любыми людьми и повысит шансы на долгий и счастливый союз. Однако для того, чтобы отношения оказались долгосрочными, вам придётся постараться Вера Хубелашвили Астролог

Рак: гороскоп на следующий год

Для рождённых под знаком зодиака Рак людей 2023-й будет максимально успешным, если они научатся слушать интуицию. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Для Раков будущий год будет максимально успешным, если они научатся слушать интуицию. Внутренний голос поможет избежать неприятностей, в которые может завести простая логика. Разумный подход будет эффективным инструментом решения проблем, но только в сочетании с голосом сердца.

В личной жизни год Водяного Кролика обещает быть очень эмоциональным, и то, какие эмоции — положительные или отрицательные — будут преобладать, зависит от того, кто будет рядом с вами Вера Хубелашвили Астролог

Самый точный гороскоп на 2023-й для знака зодиака Лев

Львам в следующем году нужно быть внимательными к тому, что происходит с ними, и к тому, какие решения они принимают. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

2023 год для Львов будет богат на события, причём некоторые из них могут в корне поменять жизнь этих представителей огненной стихии. Львам нужно быть внимательными к тому, что происходит с ними, и к тому, какие решения они принимают. От этого зависит будущее.

В личной жизни у Львов тоже не всё спокойно. Вам придётся приложить очень много усилий к тому, чтобы произвести впечатление на вашего избранника, но результат будет того стоить Вера Хубелашвили Астролог

Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Дева

Девы в 2023-м смогут добиться успеха практически в любой сфере деятельности, стоит лишь немного поусердствовать. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Что до Дев, 2023-й отлично подходит для получения новых теоретических и практических знаний. Эти представители земной стихии в наступающем году смогут добиться успеха практически в любой сфере деятельности, стоит только приложить усердие, которого Девам не занимать.

Активная учёба и работа будут в центре вашего внимания, однако вам не стоит забывать и о романтических отношениях. В целом личная жизнь Дев будет складываться удачно и станет источником сил и вдохновения Вера Хубелашвили Астролог

Гороскоп для Весов на 2023-й

Весам в 2023 году следует довериться близким, потому что необходимости справляться со всем в одиночку нет. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Рождённые под знаком зодиака Весы в 2023-м почувствуют острую необходимость в единомышленниках, тех, кому можно доверять и на которых можно положиться. Именно окружение поможет этим представителям стихии Воздуха справиться со всеми проблемами как в профессиональной, так и в личной жизни. Нужно довериться близким, потому что нет никакой необходимости справляться со всем в одиночку.

В романтических отношениях Весы будут выбирать между синицей в руке и журавлём в небе. Помните, что сомнения и стремление к переменам — это нормально, но не стоит застревать в этом состоянии надолго. Примите решение и следуйте ему Вера Хубелашвили Астролог

Гороскоп для Скорпиона на 2023 год

Для представителей знака зодиака Скорпион 2023-й станет годом положительных трансформаций во всех жизненных сферах. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Для Скорпионов 2023-й станет годом положительных трансформаций во всех сферах жизни. Первое, на что этому водному знаку зодиака следует обратить внимание, — здоровье, физическая форма. Нужно поразмыслить, каких изменений вы хотите в себе и каким хотели бы видеть дом и быт. Любые реформы будут даваться Скорпионам без особых проблем, поэтому следует не упускать шанс.

Положительные изменения во внешности и мировоззрении благоприятно скажутся на личной жизни. У вас есть шанс обрести крепкие и счастливые отношения, но не раньше, чем вы выстроите новые отношения с самим собой. Это непростой путь, но результат вас обязательно порадует Вера Хубелашвили Астролог

Гороскоп для знака зодиака Стрелец на 2023-й

Стрельцам в 2023-м нужно как можно конкретнее ставить цели, чтобы достижения были крупными. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

В 2023 году у Стрельцов получится всё, за что бы они ни взялись. Спешить радоваться не стоит: конечный результат будет сильно зависеть от поставленных целей. Чем конкретнее сформулируете желания, тем крупнее окажутся достижения.

А вот в личной жизни звёзды настоятельно рекомендуют Стрельцам не метаться от одного партнёра к другому, а выбрать одного-единственного спутника жизни. Если рядом с вами такого человека пока нет, не расстраивайтесь: этот год обязательно подарит вам судьбоносное знакомство Вера Хубелашвили Астролог

Гороскоп для Козерога на 2023 год

Козерогам астролог Вера Хубелашвили советует в 2023-м отпустить старое, чтобы открыть сердце для новой любви. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Козерогам год Водяного Кролика напомнит о важности духовного развития. Большое значение будет иметь то, как эти представители стихии Земли ощущают окружающий мир на тонком уровне.

Внимание к интуиции, предчувствиям, озарениям позволит вам не сбиться с верного курса. В личной жизни для вас настало время перемен. Не бойтесь отпустить старое, только так вы сможете открыть сердце для новой любви и вновь почувствовать себя счастливыми Вера Хубелашвили Астролог

Водолей: гороскоп на 2023-й

Привычная жизнь станет тесной Водолеям, и в 2023-м эти воздушные люди погрузятся в поиск новых знакомств и интересов. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

Беспокойные Водолеи в 2023 году почувствуют, что привычная жизнь стала им тесной, и будут искать новые знакомства, интересы, сферы деятельности. Однако следует помнить простую истину: чтобы поиски принесли не только эмоции, но и успех, цели должны отвечать внутренним потребностям.

То, насколько счастливой будет личная жизнь Водолеев, будет зависеть от того, насколько точно они определятся в предпочтениях и пожеланиях к партнёру. Как только перестанут метаться от одной симпатии к другой, получат шанс на долгие и счастливые отношения Вера Хубелашвили Астролог

Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Рыбы

Перед Рыбами в 2023-м откроются новые горизонты. Многое эти люди водной стихии смогут поменять к лучшему, нужно лишь перестать цепляться за старое. Фото © Pixabay / Darkmoon_Art

2023-й год откроет перед людьми знака зодиака Рыбы новые горизонты. Этим представителям стихии Воды как никогда нужно быть смелыми, не цепляться за старое — тогда многое в жизни можно поменять к лучшему. Жить в эпоху перемен сложно, но эти трудности — свидетельство внешнего и внутреннего роста.