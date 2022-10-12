В центре событий: Гороскоп на 2023 год для знака зодиака Лев

Каким будет 2023 год для Льва?

Для носителей знака зодиака Лев 2023 год будет богат на события. Причём некоторые из них могут очень сильно поменять жизнь этих представителей стихии Огня, и к этому Львы должны быть готовы.

Будьте внимательны к тому, что происходит с вами, и к тому, какие решения вы принимаете. От этого будет зависеть ваше будущее Вера Хубелашвили Астролог

Любовный гороскоп на 2023 год для знака зодиака Лев

В 2023-м носителям знака зодиака Лев придётся потрудиться, чтобы произвести впечатление на избранника, но результат точно будет того стоить. Фото © Freepik / Vectonauta