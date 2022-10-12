Уехавший из России Галкин на чужбине обзавёлся украинским талисманом

Российский шоумен Максим Галкин*, резко критиковавший действия России на Украине, вовсю гастролирует по Европе. Залы, судя по видео из соцсетей, вовсе не такие большие, какие юморист привык собирать на родине, да и в программу выступлений внесены некоторые коррективы. Галкин с недавних пор больше стал ориентироваться на украинскую аудиторию: добавил шутки на мове.

Юмористические зарисовки на украинском языке звучали на концерте Галкина в Барселоне 11 октября, пишет kp.ru. Одну из зрительниц это так растрогало, что она подарила пародисту небольшой платок с надписями на мове — хустинку, попросив не выкидывать и всегда носить с собой. "Со мной", — пообещал поклоннице Галкин, забирая талисман.