9 точных знаков, сигнализирующих, что вы под надёжной защитой ангела-хранителя

В особо трудные периоды жизни хочется точно знать, что есть те самые высшие силы, способные нас защитить. Многие народы мира верят, что с рождения к каждому человеку приставлен особый ангел-хранитель, следящий за благополучием и оберегающий от бед и несчастий. Если хотите убедиться, что вы под надёжной защитой высших сил, посмотрите внимательно по сторонам, чтобы обнаружить эти знаки их присутствия.

1. Вы ощущаете, что не один/одна

Замечали ли вы за собой, что иногда в самые разные моменты в ушах внезапно появлялся пронзительный звон. А теперь постарайтесь вспомнить, какие мысли и настроение были у вас в тот момент. Возможно, если вы религиозный человек, это так пытался о чём-то предупредить ангел-хранитель. Один из точных признаков его нахождения рядом с вами — ощущение присутствия. Интуицию ведь не обманешь.

2. Повторяющиеся цифры или числа

Если вам постоянно попадаются на глаза одни и те же цифры и числа, это не может быть просто совпадением. Возможно, таким образом Вселенная посылает вам знаки и пытается о чём-то предупредить. Но это также могут быть и проделки небесного опекуна, который может через символы попытаться вам что-то сказать.

3. Падающие звёзды или яркие вспышки в ночном небе

Нередко ангел-хранитель напоминает о себе через блики или вспышки света. Фото © Unsplash

Ангелами считаются существа, состоящие из света. Поэтому нередко они напоминают о себе через блики или вспышки. Отчётливо понять, что ваш ангел-хранитель рядом, можно, посмотрев на ночное небо. Обратитесь к нему мысленно и вглядитесь в темноту. Наверняка вы заметите падающую звезду или яркий иной блик. Это и будет знаком присутствия оберега в вашей жизни.

4. Часто слышите собственное имя, хотя все вокруг молчат

Не стоит сразу сваливать всё на психические заболевания или звуковые галлюцинации. Если собственное имя, когда все молчат, слышится вам редко, например во снах или в тяжёлые периоды жизни, почему бы не допустить мысль, что вам подают знак? Небесный опекун прямо говорит, что бояться нечего, потому как он рядом и поможет вам или защитит в случае чего. Вера в лучшее порой творит с людьми чудеса.

5. Вокруг вас летают перья

Ещё один точный признак, что ваш покровитель и защитник готов поддержать, — летающие вокруг перья. Бывало ли такое, что поблизости никак не могло быть птиц, но вы внезапно замечали пёрышко, парящее в воздухе рядом? Если сохраните его и спрячете дома в укромном месте, оберег непременно притянет удачу и защитит от тёмных сил.

6. Видятся фигуры в облаках

Облака определённой формы могут быть подсказками от вашего ангела. Фото © Unsplash

Ангелы живут на небесах. Поэтому иногда показываются и дают подсказки о своём присутствии не только ночью, но и в светлое время суток. Почаще смотрите вверх и разглядывайте облака. Если увидите фигуры, напоминающие лица, руки или крылья, знайте, что это так ваш хранитель даёт о себе знать.

7. На вас садятся бабочки

Во многих культурах бабочки считаются символами богов или посланниками других миров, умершими родственниками, которые продолжают заботиться у нас. Если в смутные времена на вас село такое насекомое, это можно расшифровать как знак от ангела-хранителя. Опекун буквально протягивает вам руку и касается, показывая, что защищает и постоянно находится рядом.

8. Иногда слышите одну и ту же музыку или повторяющиеся мелодии

Музыка — это универсальный способ общения для всех. Мы привыкли не замечать разные мелодии вокруг себя, которые слышатся по радио или застревают в голове. Но если вы натыкаетесь на одну и ту же песню или строчки из неё, неожиданно вспоминаете или вам говорит о ней другой человек, это может оказаться знаком от ангела-хранителя. Вслушайтесь внимательно и попробуйте понять, какой смысл до вас пытаются донести.

9. Нередко замечаете радугу

Если в моменты грусти вы поднимаете глаза к небу и находите на нём радугу — это знак от ангела-хранителя. Фото © Unsplash