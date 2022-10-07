Эти важные знаки и подсказки Вселенной вы обычно не замечаете, и очень зря

Сомневаясь в принятии какого-то важного решения, человек начинает внимательно смотреть по сторонам. О чудо, именно тогда и замечает подсказки Вселенной. Такие знаки могут помочь определиться, предупредят об опасности или, наоборот, о скором наступлении белой полосы в жизни. Проблема многих в том, что замечать важные знаки вокруг начинают лишь в кризисные моменты. Хотя Вселенная постоянно даёт сигналы. Учимся видеть и расшифровывать самые важные из них.

Везде видите одни и те же числа

Везде видеть одни и те же числа — очевидная подсказка Вселенной. Фото © Shutterstock

Случалось ли с вами такое, что, куда ни посмотри, всюду на глаза попадаются одни и те же числа? Это самый явный и очевидный знак от Вселенной, который можно заметить. В народе это называется "ангельское радио". Если заметили закономерность (сначала увидели число, а затем в жизни произошло что-то хорошее или приятное), значит, это ваши счастливые цифры. Можно даже специально окружить себя дома предметами с этими символами, чтобы притягивать больше положительных событий. А цифры или числа, после встречи с которыми неоднократно случалось что-то плохое и неприятное, служат предупреждением от Вселенной.

Дежавю

Второй по распространённости признак того, что Вселенная как-то пытается с вами связаться. Люди могут испытывать состояние, называемое дежавю, в самых разных ситуациях. Кто-то вдруг узнал местность, в которой оказался впервые, другим показались очень знакомыми слова из новой песни, услышанные в правильный момент. Что же делать с дежавю? Как минимум внимательно осмотреться или проанализировать сложившуюся ситуацию. Этим состоянием Вселенная отчаянно хочет обратить на что-то ваше внимание, поэтому и посылает знак. В зависимости от намёка можно предотвратить несчастный или потенциально опасный для здоровья случай, избежать беды.

Вдруг нашли давно утерянный предмет

Вы нашли предназначение и истинный путь, поэтому в жизнь возвращается порядок. Фото © Shutterstock

Как часто вы попадали в ситуацию, что нужно было срочно найти какой-то предмет или вещь, но их нигде не оказывалось? Вы уже весь дом несколько раз проверили, но безрезультатно, словно сквозь землю провалились. В такой момент стоит успокоиться и понять, с чем эта вещь связана. Если Вселенная прячет и не позволяет вам подойти к цели, возможно, она и не ваша? Бывают ситуации и обратные: неожиданно находите потерянный предмет, давно забытый. Это можно растолковать как хороший знак: вы нашли предназначение и истинный путь, поэтому в жизнь возвращается порядок.

Постоянно опаздываете

Не стоит надумывать и видеть в простом опоздании что-то мистическое. Возможно, вы слишком поздно начали сборы или перепутали малоизвестный маршрут, может, вообще не хотели куда-то приходить. А вот если вы человек относительно пунктуальный, но опоздания всё чаще нарушают планы и заставляют краснеть от стыда, это уже считается предостережением Вселенной. Вероятно, выбранный путь не подходит или, может, в быстро меняющемся мире ваши привычки не работают и стоит подстроиться, если хотите быть в ногу со временем. Иногда опоздания вообще могут спасти человеку жизнь. Задумайтесь об этом, когда в следующий раз куда-то не сможете прийти вовремя.

Повторяющиеся ситуации

Повторяющиеся ситуации — всегда намёк от Вселенной. Фото © Shutterstock

Ещё одна очевидная подсказка от Вселенной, которую упорно стараются не замечать, — повторяющиеся ситуации. Что они могут означать? Как минимум то, что какой-то важный для себя урок вы так и не смогли усвоить. Пока не разберётесь и не поймёте причину, всё продолжит повторяться. Либо это может означать, что выбранный человеком путь совершенно ему не подходит. Тем, кто попадает в такие ситуации, Вселенная пытается показать, что нужно на самом деле двигаться в ином направлении. Зачастую, сменив курс, большинство людей перестают сталкиваться с этой проблемой.

Встретили странного человека

Мы все время от времени общаемся с малознакомыми людьми или вовсе неизвестными личностями. Это может быть переброска парой фраз в лифте или банальный ответ на вопрос прохожего про время. Но случалось ли вам встречать странного человека? Вроде выглядит обычно, но говорит какую-то ерунду. Если да, вы нашли ещё одну подсказку Вселенной. Игнорировать такой знак ни в коем случае нельзя. Прислушайтесь к словам такого собеседника, запомните их. Вы обязательно поймёте, что хотели сказать вам высшие силы. Даже если встреча прошла без слов и вы просто поймали на себе взгляд или почувствовали отталкивающую от незнакомца энергетику, это тоже обязательно должно остаться в вашей памяти. Возможно, только на следующий день или через месяц вы осознаете, что означал этот знак Вселенной.