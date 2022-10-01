7 растений, которые должны быть в каждой квартире, ведь они исцеляют

Даже в древности люди украшали жилища живыми растениями и цветами. Выбирали зелень на основе её особых свойств, например способности очищать дом от негативной энергетики или исцелять. Оказывается, помимо опасных растений-вампиров и мужегонов, разрушающих семейное счастье, есть ещё и цветы, помогающие хозяевам обрести благодать и оставаться здоровыми. Рассказываем про комнатных зелёных друзей с особой целительной аурой.

Бальзамин

Бальзамин — растение, способное любую негативную энергетику преобразовывать в позитивную. Фото © Shutterstock

Если в доме часто бывают гости, необходимо как можно быстрее обзавестись бальзамином. Это растение способно любую негативную энергетику преобразовывать в позитивную и питать ею хозяев. Сам по себе цветок наполнит пространство вокруг атмосферой гармонии, принесёт радость и желание творить. Бальзамин считается растением творческих людей, так как помогает раскрыть и преумножить способности, не позволяет впадать в долгие кризисы. А ещё он способен помирить тех, кто в ссоре, и сделать прочнее узы любви.

Алоэ

Алоэ восполняет эмоциональные силы хозяев. Фото © Shutterstock

Незаменимое растение в первую очередь для людей с активным образом жизни. Благодаря лечебным свойствам алоэ наполняет пространство вокруг энергетикой задора, восполняет эмоциональные силы хозяев. Этот зелёный друг в горшке подходит не только для увлажнения кожи соком из листьев, но и для создания атмосферы любви, дружбы, единства и желания заботиться о близких. Ещё считается, что, если алоэ растёт в доме, в нём всегда будут преобладать мир и гармония. Именно поэтому этот суккулент часто дарят молодожёнам. Особая энергетика растения снизит шансы на скандал и поможет проявлять друг к другу больше любви и внимания.

Каллизия, или золотой ус

Каллизия в лучшую сторону меняет живущих рядом с собой людей, способна наполнить дом радостью. Фото © Shutterstock

Золотой ус (домашний женьшень) способен лечить душевные раны. Это растение наделено сильнейшей восстанавливающей аурой и может служить цветочной панацеей. Каллизия в лучшую сторону меняет живущих рядом с собой людей, способна наполнить дом радостью, счастьем и атмосферой веселья. Вдыхая очищенный этим растением воздух, можно преобразиться и внешне: похудеть, избавиться от хандры и всяческих кожных заболеваний. Ещё этот цветок восполняет упадок сил и наполняет женской энергией, поэтому его рекомендуют держать дома дамам за 40.

Амариллис

Это растение обладает невероятными способностями восполнять энергию живущих рядом людей. Фото © Shutterstock

Это растение обладает невероятными способностями восполнять силы живущих рядом с ним людей в самые важные моменты. Амариллис начинает цвести, когда желает помочь и подарить свою активность нуждающимся. Этот цветок отлично подойдёт для спальни, кабинета или библиотеки, потому как создаваемая им аура понижает стресс и дарит спокойствие. Невероятную пользу амариллис принесёт людям, страдающим от ухудшения зрения, потому как оттенки его цветков помогают снять напряжение с уставших глаз.

Денежное дерево

Растение обладает особенным свойством притягивать в дом богатство и счастье. Фото © Shutterstock

Название говорит само за себя. У краcсулы есть множество названий: толстянка, денежное дерево, дерево счастья. Нетрудно догадаться, что растение обладает особенным даром притягивать в дом богатство и благодать. Если на красcуле вырастает много новых листочков, в ближайшем будущем можно ждать пополнения в кошельке. Своей сочной и толстой зеленью денежное дерево ещё и очищает хозяев от негативной энергии, которую те могли принести с улицы. Считается, что дерево счастья особенно подходит представителям стихии Земли, а больше всего — носителям знака зодиака Козерог.

Спатифиллум

У спатифиллума есть ещё одно название — цветок женского счастья. Фото © Shutterstock

Многие знают, что это растение способно наполнить дом, в котором растёт, энергетикой умиротворения. У спатифиллума есть ещё одно название — цветок женского счастья. Оно возникло из-за способности притягивать к хозяйке семейное благополучие или же поддерживать его. Есть поверье, что, если спатифиллум быстро разрастается и активно цветёт, для незамужних это означает скорую любовь и изменение семейного статуса. А в уже состоявшейся паре цветок поддерживает гармонию и уменьшает риски глупых ссор.

Рождественская звезда

Пуансеттия — это символ зимы и позитива, способный притянуть в дом радость. Фото © Shutterstock

Оказалось, что у пуансеттии, как на самом деле называется растение рождественская звезда, энергетика нейтральная. Но сам по себе цветок — символ зимы и позитива, способный притянуть в дом радость. Особенность пуансеттии в том, что она цветёт в декабре. Считается хорошей приметой подарить близкому человеку это растение на Рождество или Новый год, потому как оно зеленью и красивыми цветами напомнит про тёплые летние деньки и поднимет настроение.