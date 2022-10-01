Эти семь хитростей помогут расслабиться и понизить стресс, когда тяжело

Чем больше в жизни стресса и беспокойства, тем враждебнее кажется окружающий мир. Всё валится из рук, привычные дела занимают слишком много времени или справиться с ними не получается вовсе, вы на грани истерики или нервного срыва и совершенно не понимаете, как можно прекратить эти страдания... Лайф готов поделиться несколькими полезными хитростями, которые непременно помогут справиться с тревогой и понизить стресс.

1. Угоститесь шоколадом

Сладкое действительно поднимает настроение, однако употреблять шоколад нужно в меру. Фото © Shutterstock

Сладкое действительно поднимает настроение — это не миф, распространённый маркетологами и производителями сладостей. В моменты стресса или отвратительного настроения угоститесь шоколадом. Но только не съедайте за раз всю плитку, чтобы потом не корить себя за лишние калории, — достаточно нескольких квадратиков. Поедание этой сладости высвобождает эндорфины, а они, как известно, уменьшают уровень стресса и боли. Поэтому держать дома несколько плиток любимого шоколада про запас — отличная идея.

2. Окружите себя приятными вещами

Верный способ справиться с излишним стрессом и поднять настроение — окружить себя вещами, которые нравятся именно вам. Помимо того что в приятной атмосфере вы будете чувствовать себя увереннее и спокойнее, так ещё и, глядя на эти предметы, отметите свой отличный вкус. А мозг каждый раз при взгляде на дорогие сердцу вещи будет выделять больше гормонов радости. И уют дома или на рабочем месте создадите, и расслабиться сможете в продуманной обстановке.

3. Сделайте небольшую перестановку

Как результат — получите новую комнату, на которую мозг будет реагировать по-другому. Фото © Shutterstock

Другая хитрость — переключение. Если чувствуете, что начинаете слишком сильно загоняться и накручивать себя, постарайтесь отвлечься. Например, на небольшую перестановку в комнате (или большую, если позволяют возможности). Во время процесса вы больше будете думать о том, например, сочетается ли эта статуэтка с лампой или всё же стоит найти для неё другое место, чем о причине своей тревоги. В результате получите новую комнату, на которую мозг будет реагировать иначе. Со временем создадутся новые нейронные связи, а ещё появятся приятные ассоциации с новым интерьером.

4. Потанцуйте

Любая физическая активность помогает телу бороться со сковывающим напряжением, которое вызывают негативные эмоции: страх, злость, тревога, стресс или обида. Отвлекитесь от всего этого, танцуя под любимую музыку. Можно двигаться невпопад, не в такт, кривляться или беситься, прыгать и махать руками — то есть делать всё, чтобы начать веселиться и получать от процесса как можно больше удовольствия. Включите любимые песни и поднимите себе настроение, прогоняя стресс из тела.

5. Разберите гардероб

Беспорядок на полках и в шкафу может не только угнетать вас на подсознательном уровне, но и красть счастье из дома. Когда уровень стресса зашкалит, займитесь полезным делом — разберите гардероб. Вы не только наведёте чистоту и порядок, за что сможете похвалить себя, но и перенесётесь в счастливые и радостные моменты, о которых напомнят определённые вещи. Отличная хитрость, чтобы и дом в чистоте поддерживать, и стресс регулировать.

6. Займитесь тем, что у вас хорошо получается

Дело, которое всегда получается хорошо, — ещё один способ выгнать негатив из головы и побороть плохое настроение. Фото © Shutterstock

Ещё один быстрый способ получить от мозга вознаграждение в виде гормонов счастья, которые начнут активно бороться с тревогой и плохим настроением, — сделать то, что всегда у вас получается хорошо. Это может быть что-то банальное, например мытьё посуды или вытирание пыли. Или что-то более серьёзное и требующее концентрации и внимательности. В любом случае, завершив начатое, мозг похвалит вас щедрой порцией хорошего настроения.

7. Сделайте себе подарок