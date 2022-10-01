Эти семь хитростей помогут расслабиться и понизить стресс, когда тяжело
Нервы накалены до предела, стресс мешает заниматься повседневными делами, но вы совершенно не знаете, как побороть это противное состояние? Воспользуйтесь лайфхаками, которые собрал Лайф.
Чем больше в жизни стресса и беспокойства, тем враждебнее кажется окружающий мир. Всё валится из рук, привычные дела занимают слишком много времени или справиться с ними не получается вовсе, вы на грани истерики или нервного срыва и совершенно не понимаете, как можно прекратить эти страдания... Лайф готов поделиться несколькими полезными хитростями, которые непременно помогут справиться с тревогой и понизить стресс.
1. Угоститесь шоколадом
Сладкое действительно поднимает настроение, однако употреблять шоколад нужно в меру. Фото © Shutterstock
Сладкое действительно поднимает настроение — это не миф, распространённый маркетологами и производителями сладостей. В моменты стресса или отвратительного настроения угоститесь шоколадом. Но только не съедайте за раз всю плитку, чтобы потом не корить себя за лишние калории, — достаточно нескольких квадратиков. Поедание этой сладости высвобождает эндорфины, а они, как известно, уменьшают уровень стресса и боли. Поэтому держать дома несколько плиток любимого шоколада про запас — отличная идея.
2. Окружите себя приятными вещами
Верный способ справиться с излишним стрессом и поднять настроение — окружить себя вещами, которые нравятся именно вам. Помимо того что в приятной атмосфере вы будете чувствовать себя увереннее и спокойнее, так ещё и, глядя на эти предметы, отметите свой отличный вкус. А мозг каждый раз при взгляде на дорогие сердцу вещи будет выделять больше гормонов радости. И уют дома или на рабочем месте создадите, и расслабиться сможете в продуманной обстановке.
3. Сделайте небольшую перестановку
Как результат — получите новую комнату, на которую мозг будет реагировать по-другому. Фото © Shutterstock
Другая хитрость — переключение. Если чувствуете, что начинаете слишком сильно загоняться и накручивать себя, постарайтесь отвлечься. Например, на небольшую перестановку в комнате (или большую, если позволяют возможности). Во время процесса вы больше будете думать о том, например, сочетается ли эта статуэтка с лампой или всё же стоит найти для неё другое место, чем о причине своей тревоги. В результате получите новую комнату, на которую мозг будет реагировать иначе. Со временем создадутся новые нейронные связи, а ещё появятся приятные ассоциации с новым интерьером.
4. Потанцуйте
Любая физическая активность помогает телу бороться со сковывающим напряжением, которое вызывают негативные эмоции: страх, злость, тревога, стресс или обида. Отвлекитесь от всего этого, танцуя под любимую музыку. Можно двигаться невпопад, не в такт, кривляться или беситься, прыгать и махать руками — то есть делать всё, чтобы начать веселиться и получать от процесса как можно больше удовольствия. Включите любимые песни и поднимите себе настроение, прогоняя стресс из тела.
5. Разберите гардероб
Беспорядок на полках и в шкафу может не только угнетать вас на подсознательном уровне, но и красть счастье из дома. Когда уровень стресса зашкалит, займитесь полезным делом — разберите гардероб. Вы не только наведёте чистоту и порядок, за что сможете похвалить себя, но и перенесётесь в счастливые и радостные моменты, о которых напомнят определённые вещи. Отличная хитрость, чтобы и дом в чистоте поддерживать, и стресс регулировать.
6. Займитесь тем, что у вас хорошо получается
Дело, которое всегда получается хорошо, — ещё один способ выгнать негатив из головы и побороть плохое настроение. Фото © Shutterstock
Ещё один быстрый способ получить от мозга вознаграждение в виде гормонов счастья, которые начнут активно бороться с тревогой и плохим настроением, — сделать то, что всегда у вас получается хорошо. Это может быть что-то банальное, например мытьё посуды или вытирание пыли. Или что-то более серьёзное и требующее концентрации и внимательности. В любом случае, завершив начатое, мозг похвалит вас щедрой порцией хорошего настроения.
7. Сделайте себе подарок
Ну и, конечно же, вы можете порадовать сами себя в моменты стресса и тревоги. Любовь к себе крайне важна. Подумайте, как бы вы попытались поднять настроение второй половинке? Угостили бы вкусным кофе, купили букет цветов или предложили отправиться по магазинам? Найдя ответ, преподнесите себе такой же подарок. Результат в виде улыбки на вашем лице не заставит себя долго ждать!
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