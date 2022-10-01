Пианист рассказал, как музыка влияет на мозг

Исполнение музыки, а также прослушивание классических композиций и джаза развивает мозг. Таким мнением поделился пианист, композитор, участник коллектива LRK Trio, преподаватель Академии джаза Евгений Лебедев.

Музыкант считает, что особенно хорошо на мозг влияет именно прослушивание классических произведений. Они имеют сложную форму, для восприятия которой необходимо приложить определённые усилия.

"Классическая музыка и джаз требуют наибольшей мозговой активности. Слушая произведения классиков, наш мозг учится воспринимать крупные формы, сопоставлять части и следить за развитием темы. Похожая история и с джазом, только здесь мы ещё имеем дело с импровизацией. Сложно представить, какие именно процессы происходят в голове у музыканта в момент импровизации. Возможно, поэтому джазмены крайне редко страдают болезнью Альцгеймера", — сказал Лебедев в интервью "Газете.ru".

Когда человек учится играть на музыкальных инструментах, он проявляет выносливость и тренирует память, отмечает музыкант. Он считает, что особенно это касается инструментов, связанных со сложной координацией. Например, ударных, органа и фортепиано.