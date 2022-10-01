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1 октября, 04:36

Как прекратить заедать стресс: Диетолог дала простые советы

Диетолог Ахуньянова назвала спорт и общение альтернативой заеданию стресса

Заедание стресса можно заменить занятиями спортом и общением. Такой совет дала врач-терапевт, нефролог, диетолог Регина Ахуньянова. Она отметила, что, как правило, человек начинает активно употреблять пищу во время каких-то проблем, когда его охватывает тоска и грусть.

На фоне стресса может возникнуть пищевая зависимость, например компульсивное переедание, написала специалист в своём телеграм-канале. Нередко это происходит из-за режима жизни "дом – работа".

"Нас расстроили: нужен гормон удовольствия — дофамин. Дофамин — это секс, игры, хобби, новый круг общения. Мозг не шоколадку хочет, а эмоций. Даём, трижды в неделю минимум", — советует диетолог.

Диетолог рассказала, как наладить аппетит при стрессе

Диетолог рассказала, как наладить аппетит при стрессе

Если всё же заедания стресса не удаётся избежать, то специалист рекомендует хотя бы употреблять здоровую пищу. Это гораздо полезнее для организма и настроения.

"Посмотрите наверх, к звёздам. Жизнь продолжается. Надо жить, идти к своим целям, не добавлять себе проблем, тренировать стрессоустойчивость и весь организм", — подчеркнула Ахуньянова.

Она призвала переходить на режимное питание и занятия спортом. По её словам, такая мера поможет снять тревожность. Но если проблема глубже — необходимо обратиться к специалисту.

Ранее Лайф сообщал, что среди наименее опасных блюд фастфуда выделяются шаурма, пицца и бургеры. Об этом заявила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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Pixnio

Илья Суриков

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