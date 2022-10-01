Как прекратить заедать стресс: Диетолог дала простые советы

Заедание стресса можно заменить занятиями спортом и общением. Такой совет дала врач-терапевт, нефролог, диетолог Регина Ахуньянова. Она отметила, что, как правило, человек начинает активно употреблять пищу во время каких-то проблем, когда его охватывает тоска и грусть.

На фоне стресса может возникнуть пищевая зависимость, например компульсивное переедание, написала специалист в своём телеграм-канале. Нередко это происходит из-за режима жизни "дом – работа".

"Нас расстроили: нужен гормон удовольствия — дофамин. Дофамин — это секс, игры, хобби, новый круг общения. Мозг не шоколадку хочет, а эмоций. Даём, трижды в неделю минимум", — советует диетолог.

Если всё же заедания стресса не удаётся избежать, то специалист рекомендует хотя бы употреблять здоровую пищу. Это гораздо полезнее для организма и настроения.

"Посмотрите наверх, к звёздам. Жизнь продолжается. Надо жить, идти к своим целям, не добавлять себе проблем, тренировать стрессоустойчивость и весь организм", — подчеркнула Ахуньянова.

Она призвала переходить на режимное питание и занятия спортом. По её словам, такая мера поможет снять тревожность. Но если проблема глубже — необходимо обратиться к специалисту.