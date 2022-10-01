Бился с Али: Умер легендарный рестлер, стоявший у истоков ММА

На 80-м году жизни скончался легендарный японский рестлер Кандзи Иноки, известный как Антонио Иноки. Об этом сообщает агентство "Киодо" со ссылкой на источник в окружении бывшего бойца.

Антонио Иноки ударом ноги поймал Мухаммеда Али во время поединка в Ниппон Будокан 26 июня 1976 года. Фото © Kyodo

Он был иконой своего вида спорта, пионером в области смешанных единоборств. Иноки устраивал дерзкие бои между лучшими борцами и чемпионами дзюдо и карате, прежде чем попал в центр международного внимания своим боем против Али.

Знаменитый поединок состоялся в 1976 году, отмечает агентство. Он проводился по специально разработанным для Иноки правилам смешанных единоборств. Али должен был выступать в боксёрских перчатках, а Иноки запрещалось проводить броски и использовать болевые приёмы. Японец все раунды провёл на спине, и всё же именно этот бой века оказал огромное влияние на развитие смешанных единоборств (ММА), которые приобрели максимальную популярность уже в XXI веке. А в 1989 году рестлер был избран в Палату советников Японии. Неоднократно ездил в Северную Корею в качестве депутата.