Куба удивила США неожиданной просьбой

Власти Кубы запросили у США экстренную гуманитарную помощь для ликвидации ущерба, который причинил ураган "Иэн". Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатическую переписку.

Газета отметила неожиданность такого запроса со стороны Гаваны. Отношения между двумя странами по-прежнему напряжённые. Ещё совсем недавно Дональд Трамп, будучи президентом США, называл Кубу спонсором терроризма. А его преемник Джо Байден пока не сделал серьёзных шагов для налаживания отношений.

"Если США окажут Кубе гуманитарную помощь, это будет настоящий прорыв", — сказал Уильям Леогранде, специалист по вопросам Кубы из Американского университета в Вашингтоне.

По данным издания, переписка между Вашингтоном и Гаваной продолжается: стороны уточняют объём необходимой помощи. Власти Кубы рассчитывают направить её на восстановление важнейших объектов и элементов инфраструктуры.