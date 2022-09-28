Ураган "Иэн" сорвал пуск Crew Dragon с россиянкой на борту

Запуск американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к МКС с россиянкой Анной Кикиной на борту перенесён из-за обрушившегося на штат Флорида урагана. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Ранее старт был запланирован на 3 октября.

"NASA и SpaceX нацелены не ранее 12:23 по восточному времени (19:23 мск) 4 октября запустить миссию Crew-5 к МКС, с дополнительной возможностью запуска 5 октября", — отметили в NASA.

Ураган "Иэн" во Флориде. Видео © Twitter / WPLGLocal10

Причиной переноса запуска назван ураган "Иэн". NASA продолжит отслеживать погодные условия. В составе новой миссии Crew впервые на МКС на корабле Crew Dragon должна полететь россиянка.