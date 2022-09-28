Итоги первых недель работы Трасс испугали британцев

Читатели британской газеты The Times прокомментировали снижение курса фунта стерлингов, произошедшее после обнародования плана по сокращению налогов в стране.

Издание сообщило, что в Лондонском Сити — финансовом центре королевства — выступают "с мрачными предупреждениями" о том, что британская экономика, вероятно, погрузилась в состояние валютного кризиса. Публикация активизировала читателей в комментариях.

"Это катастрофа — не в последнюю очередь для моих детей. Им приходится мириться с гигантской инфляцией и угрозой резкого роста стоимости их ипотечных кредитов. Никакие уменьшения налогов и увеличения национального дохода не смогут это компенсировать. И в этом тяжёлом положении нам придётся жить ещё очень долго", — высказалась пользователь Budget Dave.

"Партии тори стоит готовиться к выборам нового лидера — и сделать это нужно прямо сейчас. Дни Лиз Трасс сочтены", — гласит вердикт Mr Om Gupta.

"Разве у нынешнего правительства было право на то, чтобы сознательно обесценивать фунт стерлингов? Такого мандата у него не было. Просто ужасно, что у нашего нового "кабинета" не хватило ума для того, чтобы разглядеть и разоблачить эти безрассудные игры", — возмущается Opalescence.

"Все это — часть грандиозного плана по превращению Соединённого Королевства в посмешище для всего мира", — заявляет Stuart Hurst.

"Трасс занимает должность премьер-министра всего несколько недель, и ей уже удалось устроить хаос в стране — с помощью плохо продуманной и высокомерной экономической политики", — в гневе констатирует WG.

"Что же они делают? Я просто не могу поверить в то, что они сумели сделать с фунтом стерлингов за такой короткий срок. Мне кажется, они вообще не понимают, что творят. Теперь импорт резко подорожает. А им кажется, что они стимулируют экономику. Очень опасная игра", — предостерегает ColinMc.