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28 сентября, 01:58

Politico: Разведка Запада усилила наблюдение за ядерным потенциалом России

Разведывательные структуры США и стран-союзников наращивают наблюдение за российскими ядерными вооружениями. Об этом со ссылкой на американских должностных лиц сообщает Politico.

Один из источников газеты, "обладающий доступом" к разведданным по ядерным возможностям Москвы, заявил, что слежение сейчас осуществляется "более пристально". Вашингтон наравне с союзниками нарастил усилия по сбору данных. Эти операции ведутся средствами воздушной и космической разведки, а также при помощи мероприятий в киберпространстве, сказал источник.

Другой источник Politico утверждает, что разведка собирается дать оценку тому, насколько реально применение Россией ядерного оружия на Украине. Официальный представитель Стратегического командования Вооружённых сил США, говоря о такой вероятности, заверил, что его подразделение готово дать ответ в случае необходимости, находясь "всегда на страже".

Байден поразмышлял, чем ответит России на ядерный удар

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Ранее источники Financial Times высказали мнение о том, что западные союзники Киева разработали планы ответа на возможное применение Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине, в том числе военного характера.

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Минобороны РФ

Дмитрий Алексиевич

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