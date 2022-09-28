Politico: Разведка Запада усилила наблюдение за ядерным потенциалом России

Разведывательные структуры США и стран-союзников наращивают наблюдение за российскими ядерными вооружениями. Об этом со ссылкой на американских должностных лиц сообщает Politico.

Один из источников газеты, "обладающий доступом" к разведданным по ядерным возможностям Москвы, заявил, что слежение сейчас осуществляется "более пристально". Вашингтон наравне с союзниками нарастил усилия по сбору данных. Эти операции ведутся средствами воздушной и космической разведки, а также при помощи мероприятий в киберпространстве, сказал источник.

Другой источник Politico утверждает, что разведка собирается дать оценку тому, насколько реально применение Россией ядерного оружия на Украине. Официальный представитель Стратегического командования Вооружённых сил США, говоря о такой вероятности, заверил, что его подразделение готово дать ответ в случае необходимости, находясь "всегда на страже".