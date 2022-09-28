НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 сентября, 01:44

Депутат-лейборист вляпалась в скандал из-за расистской ремарки

Британского депутата отстранили от работы за расистский спич в адрес главы Минфина

Депутата оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Рупу Хак отстранили от исполнения рабочих обязанностей после того, как она допустила расистский спич в адрес первого чернокожего главы Минфина королевства Квази Квартенга. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Хак назвала Квартенга "снаружи чернокожим", отметив, что он учился в лучших учебных заведениях страны, напоминает канал. Слова депутата раскритиковали и в Лейбористской, и в Консервативной партии. Сама Хак после отстранения от работы извинилась, назвав своё высказывание "необдуманным".

"Мои комментарии были необдуманными, и я искренне приношу извинения всем затронутым лицам", высказалась провинившаяся.

Международный скандал: Как тренер сильнейшего клуба России оскорбил темнокожую волейболистку и что ему теперь грозит

Международный скандал: Как тренер сильнейшего клуба России оскорбил темнокожую волейболистку и что ему теперь грозит

Хак отстранена от работы на время проведения расследования.

Ранее Вупи Голдберг удивилась реакции зрителей на чернокожих хоббитов в сериале "Властелин колец. Кольца власти". Актриса поглумилась над фанатами саги и в шутку задалась вопросом, почему темнокожие не могут быть вымышленными персонажами.

Обложка ©

ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров