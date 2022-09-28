Депутат-лейборист вляпалась в скандал из-за расистской ремарки
Британского депутата отстранили от работы за расистский спич в адрес главы Минфина
Депутата оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Рупу Хак отстранили от исполнения рабочих обязанностей после того, как она допустила расистский спич в адрес первого чернокожего главы Минфина королевства Квази Квартенга. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Хак назвала Квартенга "снаружи чернокожим", отметив, что он учился в лучших учебных заведениях страны, напоминает канал. Слова депутата раскритиковали и в Лейбористской, и в Консервативной партии. Сама Хак после отстранения от работы извинилась, назвав своё высказывание "необдуманным".
"Мои комментарии были необдуманными, и я искренне приношу извинения всем затронутым лицам", — высказалась провинившаяся.
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Хак отстранена от работы на время проведения расследования.
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ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth