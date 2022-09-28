НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 сентября, 01:02

Оговорилась и оговорила: Постпред США нечаянно высмеяла свой же документ по референдумам

Постпред Томас-Гринфилд оговорилась, назвав резолюцию США по референдумам "бутафорской"

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оговорилась и назвала бутафорским американский проект резолюции с осуждением референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Термин "бутафорский" в ходу у представителей западных стран в Совбезе, когда заходит речь о волеизъявлении в Донбассе и в двух областях Украины.

Небензя уличил Запад в пропагандистских вбросах о референдумах

Небензя уличил Запад в пропагандистских вбросах о референдумах

"США представят резолюцию, осуждающую бутафорские референдумы, проходящие на украинской территории. Мы знаем, что исход этой бутафорской резолюции… этих бутафорских референдумов был предрешён в Москве", — высказалась Томас-Гринфилд, которую цитирует РИА "Новости".

Таким образом, постпред, оговорившись, назвала "бутафорской" резолюцию, которую сами же американцы и готовили в отношении территорий, где состоялись референдумы.

Ранее сообщалось, что за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовало 93,11% избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Также стало известно, что на референдуме в ЛНР было обработано 100% бюллетеней, за вхождение в состав России проголосовало 98,42% жителей.

Обложка ©

ТАСС / АР / Yuki Iwamura

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров