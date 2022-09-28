Оговорилась и оговорила: Постпред США нечаянно высмеяла свой же документ по референдумам

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оговорилась и назвала бутафорским американский проект резолюции с осуждением референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Термин "бутафорский" в ходу у представителей западных стран в Совбезе, когда заходит речь о волеизъявлении в Донбассе и в двух областях Украины.

"США представят резолюцию, осуждающую бутафорские референдумы, проходящие на украинской территории. Мы знаем, что исход этой бутафорской резолюции… этих бутафорских референдумов был предрешён в Москве", — высказалась Томас-Гринфилд, которую цитирует РИА "Новости".