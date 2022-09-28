Оговорилась и оговорила: Постпред США нечаянно высмеяла свой же документ по референдумам
Постпред Томас-Гринфилд оговорилась, назвав резолюцию США по референдумам "бутафорской"
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд оговорилась и назвала бутафорским американский проект резолюции с осуждением референдумов в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Термин "бутафорский" в ходу у представителей западных стран в Совбезе, когда заходит речь о волеизъявлении в Донбассе и в двух областях Украины.
"США представят резолюцию, осуждающую бутафорские референдумы, проходящие на украинской территории. Мы знаем, что исход этой бутафорской резолюции… этих бутафорских референдумов был предрешён в Москве", — высказалась Томас-Гринфилд, которую цитирует РИА "Новости".
Таким образом, постпред, оговорившись, назвала "бутафорской" резолюцию, которую сами же американцы и готовили в отношении территорий, где состоялись референдумы.
Ранее сообщалось, что за вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовало 93,11% избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Также стало известно, что на референдуме в ЛНР было обработано 100% бюллетеней, за вхождение в состав России проголосовало 98,42% жителей.
ТАСС / АР / Yuki Iwamura