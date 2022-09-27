Вхождение Запорожской области в состав России поддержало 93,11% избирателей

За вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовало 93,11% избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные интерактивного табло в избиркоме региона.

В Мелитополе поддержали вхождение области в состав РФ 96,78%, в Мелитопольском районе — 90,01%. В Бердянске проголосовали за 94,10%, в Бердянском районе — 89,60%, в Васильевском районе — 90,47%. В Пологовском районе одобрили объединение территорий 88,79%, в Черниговском — 89,39%, а в Энергодаре — 95,25%.