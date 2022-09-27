НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 сентября, 18:49

Вхождение Запорожской области в состав России поддержало 93,11% избирателей

Вхождение Запорожья в РФ поддержало 93,11% избирателей по итогам обработки 100% протоколов

За вхождение Запорожской области в состав РФ проголосовало 93,11% избирателей по итогам обработки 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные интерактивного табло в избиркоме региона.

В Мелитополе поддержали вхождение области в состав РФ 96,78%, в Мелитопольском районе — 90,01%. В Бердянске проголосовали за 94,10%, в Бердянском районе — 89,60%, в Васильевском районе — 90,47%. В Пологовском районе одобрили объединение территорий 88,79%, в Черниговском — 89,39%, а в Энергодаре — 95,25%.

Памфилова поблагодарила иностранных наблюдателей, работавших на референдумах

Памфилова поблагодарила иностранных наблюдателей, работавших на референдумах

Ранее глава российского ЦИК Элла Памфилова поблагодарила иностранных наблюдателей, работавших на референдумах. Она также отметила, что сегодня мы оказались свидетелями "перевёрнутого западного мира", где наёмников называют героями, а наблюдатели подвергаются дискриминации.

Обложка ©

ТАСС / AP

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров