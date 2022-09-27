Норвегия усилила меры безопасности на шельфе из-за диверсий на "Северных потоках"
Правительство Норвегии решило усилить меры безопасности на континентальном шельфе в связи с тремя утечками газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил министр нефти и энергетики страны Терье Осланд.
"Сегодня правительство, полиция, вооружённые силы и операторы норвежского континентального шельфа работали в тесном контакте. Кабмин усилил меры безопасности, связанные с инфраструктурой, наземными объектами и сооружениями на норвежском континентальном шельфе", — цитирует министра местная телекомпания NRK.
Сейчас, по словам Осланда, ведомство следит за развитием ситуации с газовыми трубопроводами. Министр также предположил, что, судя по сегодняшним сообщениям об инциденте, "многое может свидетельствовать о том, что речь идёт о диверсии".
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. Позже сообщалось, что падение давления зафиксировали и на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия, а шведские сейсмологи даже зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков".
Shutterstock / SariMe