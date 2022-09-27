Норвегия усилила меры безопасности на шельфе из-за диверсий на "Северных потоках"

Правительство Норвегии решило усилить меры безопасности на континентальном шельфе в связи с тремя утечками газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил министр нефти и энергетики страны Терье Осланд.

"Сегодня правительство, полиция, вооружённые силы и операторы норвежского континентального шельфа работали в тесном контакте. Кабмин усилил меры безопасности, связанные с инфраструктурой, наземными объектами и сооружениями на норвежском континентальном шельфе", — цитирует министра местная телекомпания NRK.

