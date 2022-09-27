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Опубликовано 27 сентября 2022, 16:48
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Шведские сейсмологи зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков"

Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября "два явных взрыва" на маршрутах залегания трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает телеканал СВТ.

По данным Шведской национальной сейсмической сети, один из взрывов имел магнитуду 2,3.

Датские военные показали видео с места утечки на "Северном потоке"
Датские военные показали видео с места утечки на "Северном потоке"

Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. ЧП на газопроводе произошло в водах Дании, рядом с островом Борнхольм. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия.

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Twitter / Forsvaret

Александра Вишнякова
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