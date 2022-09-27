Шведские сейсмологи зафиксировали два взрыва в районе "Северных потоков"
Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября "два явных взрыва" на маршрутах залегания трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает телеканал СВТ.
По данным Шведской национальной сейсмической сети, один из взрывов имел магнитуду 2,3.
Напомним, ранее стало известно о резком падении давления на нитке А "Северного потока – 2", она была заполнена техническим газом. ЧП на газопроводе произошло в водах Дании, рядом с островом Борнхольм. Позже стало известно, что падение давления зафиксировали на обеих нитках газопровода "Северный поток". В компании Nord Stream AG подчеркнули, что одновременные разрушения на трёх нитках обоих газопроводов носят беспрецедентный характер. Не исключено, что к ЧП могла привести диверсия.
Twitter / Forsvaret