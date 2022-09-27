Умер Борис Моисеев

Заслуженный артист России Борис Моисеев скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его арт-директора. Причины смерти исполнителя, а также дата прощания с ним пока не известны.

Напомним, что здоровье Моисеева пошатнулось после двух перенесённых инсультов — в 2010 и 2015 годах. Он перестал появляться на публике, с трудом передвигался и разговаривал. Весной 2021 года Борис впервые вышел в свет после тяжёлой болезни, и стало понятно, что это совсем другой человек. Артист тогда приехал на день рождения певицы Кристины Орбакайте. Он позировал, сидя в чёрной маске, которая скрывала половину лица.