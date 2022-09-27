Диетолог раскрыла неожиданную пользу жвачки

Жевательная резинка может принести пользу организму, она уравновешивает действие щелочей, кислоты, хорошо влияет на среду ротовой полости, улучшает процесс пищеварения, рассказала Ura.ru диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

"Когда мы начинаем жевать резинку, во рту активно выделяется слюнной секрет. Он нормализует кислотно-щелочной баланс, который уравновешивает действие щелочей, кислоты и хорошо влияет на среду ротовой полости. Также слюноотделение улучшает процесс пищеварения. Плюс, жевательная резинка помогает очищать полость рта от пищевых отложений, камня, налёта на зубах", — перечислила Писарева.

Диетолог порекомендовала жевать жвачку и при переедании. В момент жевания выделяется желудочный сок, который помогает справляться с переизбытком пищи и при несварении.