В ЛНР, Запорожье и на Херсонщине завершилось голосование на референдумах

В Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав Российской Федерации. В ДНР решать вопрос о времени завершения работы избирательные комиссии на местах будут самостоятельно, в зависимости от ситуации с безопасностью, поэтому некоторые участки будут работать до 20:00.

В Калининградской области проголосовать на референдуме в ДНР можно до 17:00 мск. После закрытия участков начинается подсчёт голосов, а также разрешается объявление сведений экзитполов.

Предварительные результаты по всем четырём регионам будут известны вечером 27 сентября. Окончательные итоги в ДНР и ЛНР согласно их законодательству подведут в течение пяти дней. Глава Администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассчитывает, что итоги референдума в регионе могут быть объявлены уже к 09:00 28 сентября. Вопрос о вхождении в состав РФ будет считаться одобренным, если на указанный в бюллетенях единственный вопрос ответят да более половины всех избирателей.