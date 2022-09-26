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26 сентября, 20:06

ЦИК: За четыре дня на референдум пришли 86,89% населения ДНР

В ДНР почти 1,5 млн человек приняли участие в референдуме о вхождении республики в состав России. Об этом прессе рассказал глава местного ЦИК Владимир Высоцкий.

"По территории ДНР в четвертый день голосования явка составила 86,89%, проголосовали за всё время 1 480 905 человек", — сказал он.

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На зарубежных избирательных участках, по словам Высоцкого, проголосовали более 411 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что явка граждан ЛНР на референдуме о вхождении республики в состав России (по данным на 20:00 мск) составила 83,61%. За четыре дня свои голоса на избирательных участках отдали более 1,1 млн жителей.

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ТАСС / Алеев Егор

Анатолий Симоненко

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