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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 19:03

На референдуме о вхождении ЛНР в состав России проголосовало более 1,1 млн человек

Явка граждан ЛНР на референдуме о вхождении республики в состав России (по данным на 20:00 мск) составила 83,61%. За четыре дня свои голоса на избирательных участках отдали более 1,1 млн жителей, рассказала глава ЦИК республики Елена Кравченко.

"Явка, общая по республике, за четыре дня голосования вне помещений составила 83,61%. Выдано 1 137 793 бюллетеня", — цитирует Кравченко Министерство иностранных дел ЛНР.

ВСУ обстреляли школу в ЛНР, где находился избирательный участок на референдуме
ВСУ обстреляли школу в ЛНР, где находился избирательный участок на референдуме

Ранее голосующие на референдумах жители Донбасса поделились с Лайфом своими эмоциями. Некоторые даже не смогли сдержать слёз. Граждане обеих республик говорят, что по-прежнему верят в лучшее, а нынешняя ситуация является для них крайне значимой, ведь регионы возвращаются "на большую Родину".

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Telegram / "ОП ЛНР"

Ирина Фальке
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