На референдуме о вхождении ЛНР в состав России проголосовало более 1,1 млн человек

Явка граждан ЛНР на референдуме о вхождении республики в состав России (по данным на 20:00 мск) составила 83,61%. За четыре дня свои голоса на избирательных участках отдали более 1,1 млн жителей, рассказала глава ЦИК республики Елена Кравченко.

"Явка, общая по республике, за четыре дня голосования вне помещений составила 83,61%. Выдано 1 137 793 бюллетеня", — цитирует Кравченко Министерство иностранных дел ЛНР.