Жители Донбасса не смогли сдержать слёз при голосовании на референдумах в Москве

Граждане Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые пришли проголосовать на референдумах о включении регионов в состав РФ в Москве, поделились с Лайфом своими эмоциями, а некоторые даже не смогли сдержать слёз.

Граждане ДНР и ЛНР не смогли сдержать слёз в ходе голосования на референдумах о присоединении к РФ. Видео © LIFE

"Мы хотим мира. Мы хотим жить в Российской Федерации. Мы этого очень давно ждали. Очень переживаю за близких, но мы верим, что всё будет хорошо. У меня там сейчас остались папа, сестра и племянник. Мы все верим и ждём. Они уже проголосовали. Ждём победы, ждём мира и дождёмся. Благодаря России дождёмся", — рассказала одна из пришедших на участок.

Другая проголосовавшая призналась, что очень нервничает в этот день, а сам момент для неё является трогательным. Она также заметила, что хочет мира и желает быть вместе с Россией.

"Мне очень хотелось... Я не хочу больше нацизма. Достаточно", — заметил другой участник референдума.

Граждане ДНР и ЛНР также признались, что верят в лучшее, а нынешняя ситуация является для них крайне значимой, ведь регионы возвращаются "на большую Родину".