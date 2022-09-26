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Регион
Опубликовано 26 сентября 2022, 16:41
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Жители Донбасса не смогли сдержать слёз при голосовании на референдумах в Москве

Граждане Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые пришли проголосовать на референдумах о включении регионов в состав РФ в Москве, поделились с Лайфом своими эмоциями, а некоторые даже не смогли сдержать слёз.

Граждане ДНР и ЛНР не смогли сдержать слёз в ходе голосования на референдумах о присоединении к РФ. Видео © LIFE

"Мы хотим мира. Мы хотим жить в Российской Федерации. Мы этого очень давно ждали. Очень переживаю за близких, но мы верим, что всё будет хорошо. У меня там сейчас остались папа, сестра и племянник. Мы все верим и ждём. Они уже проголосовали. Ждём победы, ждём мира и дождёмся. Благодаря России дождёмся", — рассказала одна из пришедших на участок.

Другая проголосовавшая призналась, что очень нервничает в этот день, а сам момент для неё является трогательным. Она также заметила, что хочет мира и желает быть вместе с Россией.

"Мне очень хотелось... Я не хочу больше нацизма. Достаточно", — заметил другой участник референдума.

Граждане ДНР и ЛНР также признались, что верят в лучшее, а нынешняя ситуация является для них крайне значимой, ведь регионы возвращаются "на большую Родину".

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Ранее в ДНР, ЛНР, а также на освобождённых территориях Украины стартовали референдумы о вхождении регионов в состав России, которые продлятся с 23 по 27 сентября. В Херсонской и Запорожской областях явка составила более 50%, что позволяет назвать их состоявшимися.

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Артур Белкин
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