Итальянские наблюдатели, прибывшие в ДНР для инспекции хода референдума о присоединении к России, рассказали журналистам об увиденном и раскритиковали западные СМИ за ложь о событиях в Донбассе. По словам Вито Гриттани — основателя Международной дипломатической обсерватории и главы делегации, они убедились, что всё, о чём им рассказывали в Европе о СВО, — тотальная ложь.

Итальянская делегация делится своими впечатлениями от референдума. Видео © LIFE

По словам Гриттани, обстановка на референдуме спокойная, а люди приходят и изъявляют свою волю. Делегация не увидела в Донбассе ничего из тех ужасов, чем их пугали западные СМИ.

"Мы не видели никаких военных, стоящих там (на участках. — Прим. Лайфа) с оружием, заставляющих принимать участие в голосовании, ничего этого не было", — заявил делегат.

В свою очередь, его коллега Джанфранко Вестутто, главный редактор издания Russia News, заявил, что СМИ на Западе приписывают референдумам "обстановку террора и запугивания", а сам выборный процесс называют фарсом. Журналист раскритиковал термин "аннексия", употребляемый медиа на его родине. В целом, по словам делегатов, их визит — доказательство прозрачности выборного процесса.