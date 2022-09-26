Итальянские наблюдатели побывали на референдуме в ДНР и разоблачили тотальную ложь ЕС
Итальянские наблюдатели, прибывшие в ДНР для инспекции хода референдума о присоединении к России, рассказали журналистам об увиденном и раскритиковали западные СМИ за ложь о событиях в Донбассе. По словам Вито Гриттани — основателя Международной дипломатической обсерватории и главы делегации, они убедились, что всё, о чём им рассказывали в Европе о СВО, — тотальная ложь.
Итальянская делегация делится своими впечатлениями от референдума. Видео © LIFE
По словам Гриттани, обстановка на референдуме спокойная, а люди приходят и изъявляют свою волю. Делегация не увидела в Донбассе ничего из тех ужасов, чем их пугали западные СМИ.
"Мы не видели никаких военных, стоящих там (на участках. — Прим. Лайфа) с оружием, заставляющих принимать участие в голосовании, ничего этого не было", — заявил делегат.
В свою очередь, его коллега Джанфранко Вестутто, главный редактор издания Russia News, заявил, что СМИ на Западе приписывают референдумам "обстановку террора и запугивания", а сам выборный процесс называют фарсом. Журналист раскритиковал термин "аннексия", употребляемый медиа на его родине. В целом, по словам делегатов, их визит — доказательство прозрачности выборного процесса.
Ранее в ДНР, ЛНР, а также на освобождённых территориях Украины стартовали референдумы о вхождении регионов в состав России, которые продлятся с 23 по 27 сентября. В Херсонской и Запорожской областях явка составила более 50%, что позволяет назвать их состоявшимися.
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