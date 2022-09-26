Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина во время визита на саммит G20
Правительство Индонезии готовится принять на саммите G20 президента России Владимира Путина в числе глав других стран. Об этом сообщил руководитель администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно.
"Он [президент Путин] дал нам обещание приехать. Поэтому мы рассчитываем принять его в рамках саммита. Сценарий сопровождения Путина во время визита на Бали уже обсуждается на высшем уровне", — приводит его слова индонезийское агентство Antara News.
По словам Хартоно, вопрос, приедет ли президент РФ на саммит, "зависит от окончательной позиции российского лидера". Но Индонезия готовится к присутствию абсолютно всех участников.
Ранее президент государства Джоко Видодо сообщил Владимиру Путину, что в преддверии встречи "Двадцатки" главы европейских государств пытаются оказать на Индонезию давление.