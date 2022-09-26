НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
26 сентября, 15:34

Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина во время визита на саммит G20

Правительство Индонезии готовится принять на саммите G20 президента России Владимира Путина в числе глав других стран. Об этом сообщил руководитель администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно.

"Он [президент Путин] дал нам обещание приехать. Поэтому мы рассчитываем принять его в рамках саммита. Сценарий сопровождения Путина во время визита на Бали уже обсуждается на высшем уровне", — приводит его слова индонезийское агентство Antara News.

По словам Хартоно, вопрос, приедет ли президент РФ на саммит, "зависит от окончательной позиции российского лидера". Но Индонезия готовится к присутствию абсолютно всех участников.

Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Зеленского на саммите G20

Ранее президент государства Джоко Видодо сообщил Владимиру Путину, что в преддверии встречи "Двадцатки" главы европейских государств пытаются оказать на Индонезию давление.

Обложка ©

Kremlin.ru

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров