Индонезия готовит сценарий сопровождения Путина во время визита на саммит G20

Правительство Индонезии готовится принять на саммите G20 президента России Владимира Путина в числе глав других стран. Об этом сообщил руководитель администрации президента Индонезии Херу Буди Хартоно.

"Он [президент Путин] дал нам обещание приехать. Поэтому мы рассчитываем принять его в рамках саммита. Сценарий сопровождения Путина во время визита на Бали уже обсуждается на высшем уровне", — приводит его слова индонезийское агентство Antara News.

По словам Хартоно, вопрос, приедет ли президент РФ на саммит, "зависит от окончательной позиции российского лидера". Но Индонезия готовится к присутствию абсолютно всех участников.