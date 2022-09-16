Путин: На президента Индонезии пытаются оказать давление в преддверии саммита G20

Главы европейских государств пытаются оказать давление на руководство Индонезии в связи с участием президента РФ Владимира Путина в саммите "Группы двадцати" (G20), который пройдёт на Бали в ноябре. Об этом заявил российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Путин рассказал, что об этом его предупредил президент Индонезии Джоко Видодо.

"Я имею приглашение посетить "Двадцатку". Мне президент принимающей страны об этом сам лично сообщил, когда был в Москве. Потом позвонил ещё раз, сказал, мол, "имейте в виду — давление определённое есть, но у меня позиция жёсткая, мы вас хотим видеть на этом саммите", — поделился глава российского государства.

При этом Путин ещё не определился, поедет ли он на саммит, однако Россия будет в нём участвовать.