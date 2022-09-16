Путин диагностировал США шизофрению из-за санкций против детей Кадырова
Путин назвал шизофренией введение санкций против детей российский политиков
Президент Владимир Путин раскритиковал западные санкции против детей российских политиков, назвав их проявлением шизофрении. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами по итогам саммита ШОС в Самарканде.
"Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить — это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают", — сказал российский лидер.
Ранее США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и членов его семьи, в том числе дочерей Табарик, Айшат и Хадижат (Карины). В ответ на это Кадыров предложил Вашингтону расширить чёрный список, включив в него всех его детей. А их у главы Чечни 14.
LIFE / Павел Баранов