Путин диагностировал США шизофрению из-за санкций против детей Кадырова

Президент Владимир Путин раскритиковал западные санкции против детей российских политиков, назвав их проявлением шизофрении. Речь об этом зашла в ходе его общения с журналистами по итогам саммита ШОС в Самарканде.

"Я думаю, что это шизофрения. Потому что несовершеннолетних детей под санкции ставить — это вообще запредельные вещи. Мне кажется, что они просто уже перестали понимать, что они делают", — сказал российский лидер.