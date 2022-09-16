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16 сентября, 16:16

Путин обвинил "так называемых западных партнёров" в разжигании торговых войн

Именно Запад вводит незаконные ограничения для экономик и бизнеса третьих стран и развязывает торговые войны. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита ШОС. При этом российский лидер охарактеризовал представителей ЕС и США как "так называемых партнёров". С этой оценкой Путин сошёлся с председателем КНР Си Цзиньпином. Тема сотрудничества с Западом в нынешних условиях стала одной из основных в ходе их двусторонней встречи в Самарканде.

"Мы говорили о том, что нужно сделать ещё дополнительно, чтобы торговый оборот расширялся, говорили о том, что нужно сделать в современных условиях, чтобы эффективно противостоять незаконным ограничениям, всяким торговым войнам, которые разворачивают то там, то здесь наши так называемые партнёры, если так можно выразиться", сказал Путин.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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