Путин назвал действия Запада против РФ импульсивными и непредсказуемыми
Российский лидер Владимир Путин назвал действия недружественных стран Запада против РФ непрофессиональными, импульсивными и непредсказуемыми. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания по экономическим вопросам.
"Действия наших, мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны", — отметил Путин.
В связи с этим, по словам главы государства, Москве необходимо не просто реагировать на какие-то недружественные выпады, а последовательно работать "в своей логике, удерживать инициативу".
Вместе с тем в ходе совещания Путин указал на провал экономического блицкрига против РФ. Глава государства ещё раз подчеркнул, что Москва уверенно справляется с внешним давлением, а по сути — с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран.