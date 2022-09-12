Путин назвал действия Запада против РФ импульсивными и непредсказуемыми

Российский лидер Владимир Путин назвал действия недружественных стран Запада против РФ непрофессиональными, импульсивными и непредсказуемыми. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Действия наших, мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны", — отметил Путин.

В связи с этим, по словам главы государства, Москве необходимо не просто реагировать на какие-то недружественные выпады, а последовательно работать "в своей логике, удерживать инициативу".