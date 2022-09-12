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12 сентября, 11:29

Путин назвал действия Запада против РФ импульсивными и непредсказуемыми

Российский лидер Владимир Путин назвал действия недружественных стран Запада против РФ непрофессиональными, импульсивными и непредсказуемыми. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Действия наших, мягко говоря, недоброжелателей во многом непредсказуемы и в последнее время импульсивны. Они явно непрофессиональны, а от этого и импульсивны", — отметил Путин.

В связи с этим, по словам главы государства, Москве необходимо не просто реагировать на какие-то недружественные выпады, а последовательно работать "в своей логике, удерживать инициативу".

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Вместе с тем в ходе совещания Путин указал на провал экономического блицкрига против РФ. Глава государства ещё раз подчеркнул, что Москва уверенно справляется с внешним давлением, а по сути — с финансово-технологической агрессией со стороны некоторых стран.

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Кremlin.ru

Александр Юнашев

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