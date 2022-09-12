Путин: Российские власти смогли не допустить резкого спада экономики

Российские власти смогли не допустить резкого спада экономики и стабилизировать инфляцию после введения санкций со стороны Запада. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

Для этого, по словам российского лидера, были оперативно предприняты защитные меры во множестве сфер экономики. В частности, были реализованы механизмы поддержки системообразующих предприятий, малого и среднего бизнеса. Также была оказана адресная помощь в первую очередь пенсионерам и семьям с детьми.

"В результате реализации этого комплекса мер мы не допустили резкого спада экономики. Удалось быстро стабилизировать и инфляцию", — подчеркнул Путин.