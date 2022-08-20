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20 августа, 09:56

National Interest раскрыл секрет несокрушимости экономики России

National Interest назвал четыре столпа, на которых держится несокрушимость экономики РФ

Несмотря на ожидания Запада, российская экономика оказалась крайне устойчива к введённым санкциям, что заставляет задуматься об их неэффективности. Такое мнение выразил обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest.

Он считает, что успех российской экономической системы держится на четырёх важных столпах. В частности, речь идёт о беспрецедентных действиях Центробанка России, благодаря которым были приняты оперативные меры по защите российской валюты от финансовых ограничений США и ЕС.

"Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент [США] Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют", — указал журналист.

Также влияние на введённые ограничения оказала система "параллельного импорта". Благодаря решениям российских властей многие товары по-прежнему можно купить в торговых центрах, несмотря на то, что производители больше не поставляют их напрямую. Кроме того, Эпископос обратил внимание, что многие государства не стали соглашаться на условия Вашингтона и Брюсселя и не отказались от экономических контактов с Россией.

"Великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, возглавляемому Вашингтоном, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. И Индия, и Китай нарастили темпы импорта энергоносителей из России за последние полгода", — подчеркнул обозреватель.

По мнению колумниста, западные санкции крайне плохо продуманы. Так, последствия введённых ограничений сказываются на европейских странах намного сильнее, чем на самой России. Причём не исключено, что в будущем из-за этого может произойти раскол антироссийской коалиции.

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Ранее Лайф сообщал, что Эстония намерена предложить Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России. Государство хочет, чтобы он включал в себя расширенные ограничения против РФ в экономическом, энергетическом и торговом секторах. Представители МИД страны будут требовать, чтобы новые рестрикции применялись ещё в отношении некоторых физических лиц и организаций РФ, а также распространялись на поездки граждан России в Европу.

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Shutterstock

Николь Вербер

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