Несмотря на ожидания Запада, российская экономика оказалась крайне устойчива к введённым санкциям, что заставляет задуматься об их неэффективности. Такое мнение выразил обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest.

Он считает, что успех российской экономической системы держится на четырёх важных столпах. В частности, речь идёт о беспрецедентных действиях Центробанка России, благодаря которым были приняты оперативные меры по защите российской валюты от финансовых ограничений США и ЕС.

"Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент [США] Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют", — указал журналист.

Также влияние на введённые ограничения оказала система "параллельного импорта". Благодаря решениям российских властей многие товары по-прежнему можно купить в торговых центрах, несмотря на то, что производители больше не поставляют их напрямую. Кроме того, Эпископос обратил внимание, что многие государства не стали соглашаться на условия Вашингтона и Брюсселя и не отказались от экономических контактов с Россией.

"Великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, возглавляемому Вашингтоном, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. И Индия, и Китай нарастили темпы импорта энергоносителей из России за последние полгода", — подчеркнул обозреватель.

По мнению колумниста, западные санкции крайне плохо продуманы. Так, последствия введённых ограничений сказываются на европейских странах намного сильнее, чем на самой России. Причём не исключено, что в будущем из-за этого может произойти раскол антироссийской коалиции.