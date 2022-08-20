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20 августа, 09:51

Трое заключённых ранены при ударе ВСУ по колонии в Донецке

Вооружённые силы Украины нанесли удар по исправительной колонии в Кировском районе Донецка. В результате происшествия пострадали три человека. Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

"ВФУ нанесли удар по 124-й исправительной колонии в Кировском р-не Донецка. Трое заключённых получили осколочные ранения. Один доставлен в ИНВХ (Институт неотложной и восстановительной хирургии. — Прим. Лайфа), двое — в ГБ № 24", — говорится в заявлении.

В штабе рассказали, что украинские военные сегодня также обстреляли Куйбышевский и Кировский районы города. В результате попадания снарядов были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, загорелся газопровод.

Следователи осматривают частный сектор в Донецке после обстрела со стороны ВСУ

Следователи осматривают частный сектор в Донецке после обстрела со стороны ВСУ

Ранее стало известно, что в Донецке зафиксировано уже 46 случаев подрыва граждан на минах "Лепесток". Среди пострадавших — двое детей. Один горожанин получил сильные ранения, его доставили в больницу, однако спасти не смогли.

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t.me / ШТАБ ТерО ДНР (архивное фото)

Александра Васильева

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