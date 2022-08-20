Трое заключённых ранены при ударе ВСУ по колонии в Донецке

Вооружённые силы Украины нанесли удар по исправительной колонии в Кировском районе Донецка. В результате происшествия пострадали три человека. Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

"ВФУ нанесли удар по 124-й исправительной колонии в Кировском р-не Донецка. Трое заключённых получили осколочные ранения. Один доставлен в ИНВХ (Институт неотложной и восстановительной хирургии. — Прим. Лайфа), двое — в ГБ № 24", — говорится в заявлении.

В штабе рассказали, что украинские военные сегодня также обстреляли Куйбышевский и Кировский районы города. В результате попадания снарядов были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, загорелся газопровод.