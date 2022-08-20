"Не должно сходить с рук": В Совфеде жёстко отреагировали на атаки дронов ВСУ в Крыму

России нужно более жёстко относиться к любым посягательствам на её государственный суверенитет, считает член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди. В том числе на появление в небе над республикой различных "неопознанных объектов". В беседе с Лайфом сенатор подчеркнула, что каждый украинский БПЛА, который прилетает на территорию полуострова, должен ждать ответ.

"С рук это сходить никому не должно. Я уверена, что мы должны более жёстко относиться к любым посягательствам на государственный суверенитет России. И все чётко должны осознать, что Крым — это Россия. Поэтому любому беспилотнику, который прилетает на территорию Крыма (понятно, что мы его собьём), взамен должна быть жёсткая обраточка. Я в этом чётко уверена. Для того чтобы отбить у этих негодяев вообще какое-либо желание совершать подобного рода действия", — сказала Ковитиди.

Она подчеркнула, что Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине, так как иначе удар был бы нанесён по территории Крыма. Об этом свидетельствовало большое количество техники, которое было сконцентрировано у границ страны. Однако военная техника — это не единственное, что может угрожать России, считает сенатор, По её мнению, у Украины и Запада есть ещё одно оружие — провокаторы, люди, которые хотят развязать войну в государстве изнутри.