Лайф снял обстановку у штаба Черноморского флота в Севастополе после атаки дрона

Сотрудники экстренных служб продолжают дежурить у здания штаба Черноморского флота в Севастополе, на который ранее сегодня была совершена атака беспилотника. Лайф побывал на месте происшествия и снял обстановку в эти минуты.

На опубликованных кадрах видно, что в целом возле здания в настоящее время спокойно: жители города проводят время в парке и не поддаются панике. Что касается самого штаба, то сейчас на его территории работают сотрудники экстренных служб для выяснения всех обстоятельств произошедшего.