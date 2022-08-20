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20 августа, 09:36

Лайф снял обстановку у штаба Черноморского флота в Севастополе после атаки дрона

Сотрудники экстренных служб продолжают дежурить у здания штаба Черноморского флота в Севастополе, на который ранее сегодня была совершена атака беспилотника. Лайф побывал на месте происшествия и снял обстановку в эти минуты.

Обстановка у штаба Черноморского флота. Видео © LIFE

На опубликованных кадрах видно, что в целом возле здания в настоящее время спокойно: жители города проводят время в парке и не поддаются панике. Что касается самого штаба, то сейчас на его территории работают сотрудники экстренных служб для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним: сегодня беспилотный летательный аппарат нанёс удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, дрон в последний момент был сбит, после чего он врезался в крышу здания и загорелся. По его словам, жертв в результате атаки нет.

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LIFE

Оксана Попова
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