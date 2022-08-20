В Совфеде сочли атаки украинских дронов в Крыму попыткой поднять дух ВСУ

Атаки и диверсии беспилотных летательных аппаратов в Крыму имеют определённую цель — так украинские власти "поднимают дух" бойцов ВСУ и жителей страны. Данное мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Сенатор считает, что данные эпизоды были организованы украинской стороной, но исходить они могут как с Украины, так и с территории полуострова. Он предположил, что таким образом ВСУ показывают некие результаты собственных действий. Ведь, как объяснил Цеков, украинские военные не могут похвастаться какими-либо значимыми контратаками и освобождением территорий, поэтому сконцентрировались на диверсиях.

Однако эти действия совершенно никак не повлияют на результаты специальной военной операции и не переломят её ход. Также сенатор полагает, что во избежание дальнейших провокаций нужно усиливать защиту граничащих с Незалежной российских регионов: Курской, Белгородской и Брянской областей.