Шойгу объяснил удар ВСУ по СИЗО с азовцами в Еленовке желанием скрыть правду
ВСУ нанесли удар по изолятору в Еленовке, где содержались бойцы террористического батальона "Азов"*, чтобы не дать им рассказать правду о военных преступлениях украинской стороны против мирного населения Донбасса. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков "Азова". В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершённые с одобрения Киева", — отметил он на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгресса.
Министр добавил, что радикальный национализм азовцев стал идеологией всей Украины. Он обратил внимание, что на брошенных позициях ВСУ российские военные находят экстремистскую литературу. Её образцы участники конгресса могут увидеть на выставке оружия и техники, которые применяют украинские националисты, подчеркнул Шойгу.
Напомним, ночью 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору в ДНР, где содержались пленные украинские военные. Глава ДНР Денис Пушилин убеждён, что ВСУ обстреляли изолятор для того, чтобы не дать рассказать военнопленным правду в ходе допросов. 30 июля МО РФ опубликовало списки жертв и пострадавших в результате удара. Всего 50 погибших и 73 раненых.
*"Азов" — запрещённая в России террористическая организация.