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20 августа, 08:22

В МЧС рассказали, как действовать при нападении агрессивных собак

Остановить агрессивную собаку перед броском на человека можно имитацией броска предмета. Тогда животное пугается и отбегает. Так советует действовать МЧС России.

"Имитируйте поднятие с земли условного предмета и бросок им в сторону собаки", — указано в рекомендациях на сайте ведомства.

По словам спасателей, если пёс продолжит наступать, то нужно громко крикнуть команды: "Фу!", "Стоять!" или "Сидеть!". При этом следует медленно отходить "к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собаки и призывая на помощь окружающих". В МЧС добавили, когда прыжок животного неизбежен, нужно успеть обмотать руку плащом или пиджаком, чтобы легче отбиваться.

Треть россиян пожаловались на нападения бездомных животных рядом с домом

Треть россиян пожаловались на нападения бездомных животных рядом с домом

Ранее Лайф писал, что делать, если покусала собака. Хозяев агрессивных псов можно привлечь к ответственности, однако с дворовыми животными дела обстоят сложнее. После нападения бездомных дворняг следует взять справку о полученных травмах, она понадобится для обращения в суд с иском к муниципальной администрации.

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Татьяна Миссуми
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