В МЧС рассказали, как действовать при нападении агрессивных собак

Остановить агрессивную собаку перед броском на человека можно имитацией броска предмета. Тогда животное пугается и отбегает. Так советует действовать МЧС России.

"Имитируйте поднятие с земли условного предмета и бросок им в сторону собаки", — указано в рекомендациях на сайте ведомства.

По словам спасателей, если пёс продолжит наступать, то нужно громко крикнуть команды: "Фу!", "Стоять!" или "Сидеть!". При этом следует медленно отходить "к укрытию, забору или дому спиной, внимательно наблюдая за реакциями собаки и призывая на помощь окружающих". В МЧС добавили, когда прыжок животного неизбежен, нужно успеть обмотать руку плащом или пиджаком, чтобы легче отбиваться.