В России впервые с 14 марта выявили более 40 тысяч случаев ковида за сутки

В России за минувшие сутки выявили 40 010 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом, число инфицированных впервые с 14 марта превысило 40 тысяч.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 19 077 764 случая заражения. За сутки скончалось 69 пациентов, выздоровело 24 222 человека.