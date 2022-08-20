В России впервые с 14 марта выявили более 40 тысяч случаев ковида за сутки
В России за минувшие сутки выявили 40 010 случаев заражения коронавирусом. Как сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с ковидом, число инфицированных впервые с 14 марта превысило 40 тысяч.
Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 19 077 764 случая заражения. За сутки скончалось 69 пациентов, выздоровело 24 222 человека.
Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что вскоре может наступить всплеск заболеваемости ковидом, подобный тому, что был прошлой зимой.
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