Виноват кортизол: Названы причины заедания стресса

Часто при стрессе мы наблюдаем изменения в особенностях пищевого поведения, которые не так легко контролировать. Как избежать опасных последствий и с чем связано заедание стресса, в беседе с RT рассказала врач-эксперт лаборатории "Гемотест", доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии медицинского института РУДН Оксана Гизингер.

Она объяснила, что в напряжённой ситуации нервная система посылает сигнал надпочечникам, чтобы они вырабатывали гормон стресса — адреналин. Именно он приводит человека в состояние физического возбуждения, чтобы тот мог быстро принять решение о дальнейших действиях.

"Есть тут некогда. Если стресс сохраняется, надпочечники выделяют другой гормон — кортизол. В отличие от адреналина, он усиливает аппетит и повышает тягу к еде, создавая своеобразный запас на худшие времена. Предполагается, что кортизол повышает уровень "гормона голода" грелина, в то время как уровень лептина — "гормона сытости" — падает", — говорит врач.

Как правило, после разрешения стрессовой ситуации уровень кортизола должен снизиться. Если же проблема не решена и реакция на неё застывает в позиции "включено", то и уровень "гормона голода" остаётся повышенным, что и вызывает тягу к еде. По словам Гизингер, выделение кортизола при постоянном стрессе и есть эта биологическая причина переедания.

Однако переедание — далеко не единственная причина прибавки веса в стрессовой ситуации, продолжила она. В таком состоянии люди склонны меньше двигаться, пить больше алкоголя, а некоторые также страдают и нарушением сна. Вместе с тем, эти факторы могут способствовать инсулинорезистентности и избыточному весу.

"Если вы набираете вес или отметили его резкое снижение, при этом есть тревога, раздражительность, подавленность, следует внимательно отнестись к своему состоянию. При постоянном стрессе и проблемах с весом нужно обратиться к врачу. Комплексное лабораторное обследование поможет оценить состояние организма и понять, связаны жалобы только со стрессом или есть патология какого-либо органа", — заключила Гизингер.