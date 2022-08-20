Диетолог объяснила, чем опасна резкая потеря веса для пожилых

Если пожилые люди будут значительно ограничивать себя в еде, следуя советам некоторых медиков, может сформироваться истощение, анорексия, а длительный отказ от еды грозит спазмами в пищеводе, возрастным атрофическим изменением скелетной мускулатуры. Об этом предупредила диетолог Ольга Лушникова.

Рекомендации, которые применимы в более молодом возрасте, не должны распространяться на людей старшей возрастной группы, считает она. Максимально допустимая скорость снижения веса у пожилых должна быть не более 0,5–1,0 кг в неделю, сказала диетолог в интервью "Известиям".

Быстрая потеря веса в пожилом возрасте может оказать неблагоприятное воздействие, способствуя прогрессированию саркопении. Это возрастное атрофическое изменение скелетной мускулатуры, приводящее к постепенной потере мышечной массы и силы, потере костной массы, дефициту питательных веществ и даже повышению смертности.

"Крайне важно сохранить нутритивную плотность рациона. А нутритивная плотность продукта — это концентрация необходимых полезных веществ на одну килокалорию. Речь идёт о витаминах, минералах, клетчатке, полезных жирах и т.д. Чем больше нутриентов, тем большей нутритивной плотностью обладает продукт", — рассказывает диетолог.

Для пожилых поступление в адекватном количестве всех питательных веществ, витаминов и минералов крайне важно потому, что с возрастом из-за атрофических изменений слизистых желудка и кишечника происходит снижение всасывания питательных веществ.

Диетолог советует отдавать предпочтение легкоусваиваемому белку рыбы, морепродуктам, птице, кисломолочным продуктам, а также включать в рацион источники растительных белков: бобовые, орехи, семена.

Цельное молоко, сгущённое, сухое диетолог советует с возрастом заменить на кисломолочные продукты, так как после 40 лет практически у всех людей снижается выработка лактазы — фермента, расщепляющего молочный сахар лактозу. Отказываться от чая с плюшками диетолог не советует, поскольку резкое ограничение углеводов в питании пожилых людей не полезно.

Для здоровья сердца и сосудов, а также для снижения уровня общего воспаления нужно включать в рацион мелкую морскую рыбу: сельдь, сардины, мойву, сайру, лососевые; оливковое, конопляное масла, льняное масло и семя.