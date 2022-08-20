НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 августа, 22:54

"Ситуация радикально изменится": Киссинджер спрогнозировал, чем закончится конфликт на Украине

Киссинджер: Конфликт на Украине должен завершиться переговорами

Конфликт на Украине должен закончиться переговорами, и после них ситуация радикально изменится. Таким прогнозом поделился бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он высказал своё мнение в подкасте корреспондента CNN Дэвида Аксельрода.

"Он (конфликт. — Прим. Лайфа) должен завершиться переговорами. Я бы предположил, что Россия по завершении останется в качестве государства, и Украина тоже останется государством, и ситуация радикально изменится, потому что Украину вооружало НАТО, она была тесно связана с НАТО, и определённые отношения с НАТО сохранятся", — высказался Киссинджер.

Он заявил, что предложение Украине вступать в НАТО было ошибкой, но добавил, что "это уже в прошлом". Бывший госсекретарь США предостерёг от затягивания конфликта и предположил, что есть риск его перерастания в нечто "больше похожее на Первую мировую войну" с растущей эскалацией.

"Так что я надеюсь, что вскоре страны НАТО договорятся друг с другом о том, каким должно быть завершение, к каким результатам могут прийти переговоры", сказал Киссинджер.

Он считает, что затем странам НАТО следовало бы выстраивать отношения с Россией, чтобы она осталась частью Европы, а не стала "форпостом Китая".

Киссинджер: США находятся на грани войны с РФ и Китаем, которую спровоцировали сами

Киссинджер: США находятся на грани войны с РФ и Китаем, которую спровоцировали сами

Как сообщал Лайф, ранее Киссинджер заявил, что нынешние европейские политики не имеют ориентиров и не понимают стоящих перед ними задач. Бывший госсекретарь США добавил, что геополитика сегодня требует "никсоновской гибкости", чтобы помочь разрядить конфликты между Штатами и Китаем.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров