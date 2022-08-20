"Ситуация радикально изменится": Киссинджер спрогнозировал, чем закончится конфликт на Украине

Конфликт на Украине должен закончиться переговорами, и после них ситуация радикально изменится. Таким прогнозом поделился бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он высказал своё мнение в подкасте корреспондента CNN Дэвида Аксельрода.

"Он (конфликт. — Прим. Лайфа) должен завершиться переговорами. Я бы предположил, что Россия по завершении останется в качестве государства, и Украина тоже останется государством, и ситуация радикально изменится, потому что Украину вооружало НАТО, она была тесно связана с НАТО, и определённые отношения с НАТО сохранятся", — высказался Киссинджер.

Он заявил, что предложение Украине вступать в НАТО было ошибкой, но добавил, что "это уже в прошлом". Бывший госсекретарь США предостерёг от затягивания конфликта и предположил, что есть риск его перерастания в нечто "больше похожее на Первую мировую войну" с растущей эскалацией.

"Так что я надеюсь, что вскоре страны НАТО договорятся друг с другом о том, каким должно быть завершение, к каким результатам могут прийти переговоры", — сказал Киссинджер.

Он считает, что затем странам НАТО следовало бы выстраивать отношения с Россией, чтобы она осталась частью Европы, а не стала "форпостом Китая".