Спрогнозирован всплеск заболеваемости ковидом, как прошлой зимой

Количество выявляемых в сутки случаев заражения коронавирусом в России может достигнуть показателей прошедшей зимы. Такое мнение высказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"При той массовости, которую дают новые виды "омикрона", число жертв может вырасти. По суточному количеству заболевших мы можем достигнуть показателей зимы", — сказал учёный ТАСС.

Гинцбург надеется, что количество летальных исходов из-за коронавируса не достигнет показателей прошедшего зимнего сезона. Штамм не такой вирулентный, к тому же в России есть иммунная прослойка. Важно, чтобы люди вакцинировались, подытожил учёный.