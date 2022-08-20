В Германии оценили затраты на замену не поставленного из России газа
Spiegel: Компании SEFE нужно более €5 млрд для замены не поставленного из России газа
Бывшей немецкой "дочке" "Газпрома" — компании SEFE, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH — потребуется более €5 млн для замены непоставленного российского газа. Об этом заявил управляющий директор SEFE Эгберт Лэге.
"Согласно нынешнему состоянию, для поддержания ликвидности компании необходимо чуть более €4 млрд, а для обеспечения замены непоставленного российского газа — чуть более €5", — рассказал Лэге изданию Der Spiegel.
Лэге не исключил, что компании может понадобиться больше государственной экономической помощи для преодоления кризиса. Закупочные цены на газ значительно выше, потому обеспечение поставок, вероятно, будет стоить больше.
"Но, поскольку федеральное правительство хотело стабилизировать SEFE в долгосрочной перспективе с помощью кредита, я считаю, что, если бы потребовались дополнительные деньги, они были бы доступны", — резюмировал Лэге.
Он уверен, что Германии удастся избежать введения третьего уровня плана, призванного реагировать на чрезвычайную ситуацию в области газоснабжения.
Ранее Лайф сообщал, что стоимость газа в Европе в ходе торгов 19 августа превысила 2700 долларов за тысячу кубических метров. Это произошло впервые с начала марта 2022 года. Рост цены зафиксирован после новостей о приостановке работы "Северного потока" из-за ремонта.