"Газпром" предрёк Европе газ за $4000 зимой

"Газпром" допустил, что цены на газ зимой в Европе могут превысить рекордную отметку в четыре тысячи долларов за одну тысячу кубометров. Об этом говорится на сайте холдинга.

"Отметим, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку 2500 долларов. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень 4000 долларов за одну тысячу кубометров", — указано в тексте.