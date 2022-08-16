Захарова осудила "патриота" Кулебу за бегство его семьи с собаками с Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который признался в бегстве своей семьи с собаками из страны после начала специальной военной операции. Мнение она высказала в телеграм-канале.
Дипломат привела отрывок из интервью Кулебы, где сообщается о том, что в ночь с 24 на 25 февраля он отправил детей, родителей и собак за территорию Незалежной. По его словам, встреча произошла на украинской границе: Кулеба всех обнял, поцеловал, а сам поехал на Украину.
"Всё, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего", — отметила Захарова.
Ранее Лайф сообщал, что уехавшие на Украину жители стали возвращаться в Херсонскую область. Как сказала замглавы администрации области Екатерина Губарева, люди могут уехать в Европу, однако "нигде в мире сегодня нет рая земного, тем более для беженцев". Жить, уверена она, проще на родной земле, даже несмотря на обстрелы, ведь тут предоставляется нормальный соцпакет и есть перспективы.
Getty Images / Russian Foreign Ministry Press Office / Handout / Anadolu Agency