Захарова осудила "патриота" Кулебу за бегство его семьи с собаками с Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, который признался в бегстве своей семьи с собаками из страны после начала специальной военной операции. Мнение она высказала в телеграм-канале.

Дипломат привела отрывок из интервью Кулебы, где сообщается о том, что в ночь с 24 на 25 февраля он отправил детей, родителей и собак за территорию Незалежной. По его словам, встреча произошла на украинской границе: Кулеба всех обнял, поцеловал, а сам поехал на Украину.

"Всё, что вам надо знать об истинности патриотизма киевского режима. Собаки превыше всего", — отметила Захарова.