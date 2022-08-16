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16 августа, 10:33

В Омске вынесли приговор по делу о гибели 24 десантников при обрушении казармы в 2015 году

В Омске суд приговорил к десяти годам колонии и штрафу в размере шести миллионов рублей экс-заместителя командира воинской части по тылу полковника Владислава Пархоменко по делу о гибели 24 солдат-срочников в результате обрушения казармы в 2015 году.

"Суд признал Пархоменко виновным в совершении преступления по статье "Получение взятки". Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Со штрафом в размере шести миллионов рублей", рассказали в пресс-службе инстанции.

Пархоменко также лишён звания полковника. После отбывания срока он пять лет не сможет занимать руководящие должности в госструктурах.

Кроме того, суд вынес приговоры ещё десяти фигурантам уголовного дела. Расследование длилось пять лет, два года шёл судебный процесс. Директора ООО "Ремэксстрой" Александра Дорофеева, фирма которого ремонтировала корпус, приговорили к восьми годам за мошенничество. Экс-руководитель проекта Дмитрий Баязов получил семь лет лишения свободы. Он также должен будет выплатить штраф в размере четверти миллиона рублей. Бывшего главу ООО "Строительно-монтажное управление № 916" Игоря Титарева признали виновным в мошенничестве и приговорили к восьми годам.

Напомним, обрушение четырёхэтажной казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске произошло поздним вечером 12 июля 2015 года. В помещении рухнули пролёты, под завалами оказалось 42 военнослужащих, 24 из них погибли.

Фигуранты дела об обрушении казармы в Омске находятся под подпиской о невыезде

Фигуранты дела об обрушении казармы в Омске находятся под подпиской о невыезде

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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