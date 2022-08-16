Стало известно, сколько денег тратит Украина в месяц на содержание армии
Депутат Рады Железняк раскрыл ежемесячную сумму затрат на армию Украины
Ежемесячно на финансирование украинской армии тратится 130 миллиардов гривен, что приблизительно эквивалентно трём с половиной миллиардам долларов США. Об этом телеканалу "24" заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Война обходится очень дорого, каждый месяц Украина тратит на это более 130 миллиардов. И хотя международные партнёры поставляют нам оружие, они не финансируют украинскую армию, деньги на это идут из бюджета", — заявил нардеп.
По его словам, из 270 миллиардов гривен, которые благодаря поддержке парламента теперь будут тратиться на оборону, 269,5 миллиарда — это военные расходы. Он подчеркнул, что если Украина не сможет обеспечить стабильность финансовой системы, то это будет "печатанием денег". Сейчас, как уточнил нардеп, на содержание ВСУ направляются доходы от военных облигаций Нацбанка и помощь международных партнёров.
Напомним, что Верховная рада Украины проголосовала за увеличение военных расходов Украины на 7,3 миллиарда долларов за счёт эмиссии денег.
ТАСС / Zuma / TASS