Рада поддержала увеличение военного бюджета Украины на $7,3 млрд

Верховная рада Украины проголосовала за увеличение военных расходов Украины на 7,3 млрд долларов за счёт эмиссии денег. Об этом в телеграм-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

"Рада одобрила законопроект № 7644 о выделении в бюджете дополнительных расходов [в размере] 270 млрд [гривен или 7,32 млрд долларов] за счёт увеличения внутренних заимствований. К сожалению, это будет и печать денег", — написал он.

По его словам, общие расходы бюджета Украины на безопасность и оборону в этом году теперь составляют 1,2 триллиона гривен или 32,55 млрд долларов. Законопроект поддержали 287 народных избранников при необходимом минимуме в 226 голосов.